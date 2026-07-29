KDDIのシステムが不正アクセスを受け、およそ762万ユーザーのパスワードが流出した問題で総務省はKDDIに対して再発防止を求める行政指導を行いました。総務省総合通信基盤局 湯本博信 局長「このような事態に至り、利用者に大きな影響を与えたことについて、当省としては極めて遺憾であり、厳重に注意します」KDDIは今月、プロバイダーサービス事業者6社に提供していたメールシステムが不正アクセスを受け、およそ762万