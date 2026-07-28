ウクライナのゼレンスキー大統領は27日、ロシアが最大50万人の動員を行う可能性があるとの見方を示しました。ゼレンスキー氏は27日、イギリスメディアとのインタビュー内容を自身のSNSに投稿しました。その中で、ゼレンスキー大統領は諜報機関からの情報として、ロシアのプーチン大統領が動員に向けた準備を進めており、動員の規模が30万人から50万人にのぼるという見方を示しました。ロシアで下院議員選挙が行われた後の10月上旬