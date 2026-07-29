日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』（毎週水曜後7：00）の公式Xが29日に更新され、同日放送の番組内で出演者が結婚を発表することを予告した。【写真】4点のショットを添え結婚発表を予告『有吉の壁』公式Xでは「有吉の壁 今夜7時！」と切り出し、「竜宮城スパホテル三日月さん全面協力おもしろホテル三日月の人選手権」と紹介。「レギュラー放送終了まで残り5回！駆け込みで？今夜、誰かがネタ中に結婚発表果た