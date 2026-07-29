きのう午後、熊本県で最大震度7を観測する地震が発生しました。熊本県などによりますと、この地震で2人が死亡したほか、3人が心肺停止、複数人の安否がわかっていないということです。これは、地震発生当時の熊本城の様子です。きのう午後4時27分ごろ、最大震度7を観測する地震が発生しました。震度7を観測したのは、熊本県宇城市と氷川町です。宇城市の住宅では、棚のものなどが床に散乱。震度7の揺れの激しさを物語っています。