木原官房長官は29日朝の記者会見で、28日に爆発があったイオンモール熊本について、「LPガスでガス供給をしている。きのうの捜索では、建物内でガス臭がしたと報告があった」と述べた上で、「詳細な原因は、現在調査中」と述べました。また、今回の地震を受けて、経済産業省が、地震の影響を受けた地域のガス事業者に対して、速やかな点検の実施を要請すると明らかにしました。