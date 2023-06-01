半年でアヤックスを退団した冨安。(C)Getty ImagesサッカーダイジェストWeb

冨安健洋がクリスタル・パレスの練習に参加、プレミア復帰が現実味を帯びる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 日本代表DFの冨安健洋プレミアリーグ復帰の可能性があると報じられた
  • 鎌田大地が所属するクリスタル・パレスの練習に参加しているとのこと
  • 「移籍の可能性も視野に」とThe Athleticが7月28日付で伝えている
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