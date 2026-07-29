「7月31日から都内で上演される舞台『母さん、ラブソングです。』で田中圭さん（42）は俳優復帰を果たします。同作は宮城、愛知、長野、大阪での公演も予定されており、9月下旬に大阪で千秋楽を迎えます。そればかりでなく、舞台が終わった後の仕事もすでに決まっているそうです」（芸能関係者）昨年4月下旬に『週刊文春』で永野芽郁（26）との不倫疑惑が報じられた田中。約1年の休業を経て、カムバックを。「仕事関係者に迷惑がか