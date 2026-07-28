熊本県のキャラクター「くまモン」が28日、公式Xを更新。県内で最大震度7を観測した地震を受け、くまモン隊の活動を一時中止すると発表した。公式Xでは「【くまモン隊の活動について】」と題し、「本日（7月28日）の地震発生に伴い、くまモン隊の活動を一時中止します。今後の活動については、改めてお知らせいたします」と報告された。この投稿にフォロワーからは「くまモン大丈夫？余震に気をつけて」「安全第一でいてください」