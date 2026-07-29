何気なく飲食店に入ってみたら、細かな注意書きの貼り紙が店内あちこちに掲げられており、たじろいだ経験はないだろうか。入店方法から注文、スマートフォンの使用、滞在時間まで指定されれば、「面倒な店だ」と感じる人もいるだろう。その一方で、厳しいルールを設けながら常に客足が絶えない店もある。なぜ客は、ルールの多い店に足を運ぶのか。記者が店舗を訪れ、内情に迫った。◆「本当は、どのルールも作りたくない」ーーネッ