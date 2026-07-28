食料品の消費税減税をめぐり、高市総理はあさってにも来年4月から2年間1％に引き下げる案を軸に法改正に向けた手続きを自民党に指示する方向で調整に入りました。国会記者会館から中継です。高市総理は先ほど自民党本部で麻生副総裁、鈴木幹事長らと会談し、詰めの協議をおこなったものとみられます。食料品の消費税減税をめぐって超党派の「国民会議」の実務者会議はきのう、来年4月から1％に引き下げる与党案と給付などを求める