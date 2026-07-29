イランは、中東のヨルダンに駐留するアメリカ軍を複数の弾道ミサイルで攻撃しました。【映像】複数の弾道ミサイルが発射される様子アメリカ中央軍は28日、イランの革命防衛隊が中東に駐留する軍に対し奇襲攻撃として、複数の弾道ミサイルを発射したと発表しました。ミサイルはすべて迎撃したとしています。アメリカメディアは、弾道ミサイルが4発以下だったと伝えています。その後、イランの革命防衛隊は国営メディアを