昨年はドラマ『イグナイト─法の無法者─』などで主演、座長を務める舞台『カッコーの巣の上で』も話題沸騰実業家やアーティスト、人気アイドルらセレブたちが暮らす都内有数の高級住宅街近くの商店街。その一角にあるスーパーの出口に、ただならぬオーラを放つ偉丈夫がいた。黒いジャケットに革製のキャスキャップをかぶり、爆発せんばかりの目ヂカラでスマホを見つめているのは俳優・間宮祥太朗（33）である。時刻は夜９時。大フ