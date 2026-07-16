◇W杯北中米大会決勝トーナメント準決勝 アルゼンチン 2―1 イングランド（2026年7月15日 アトランタ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は15日（日本時間16日）、準決勝残り1試合が行われ、前回王者アルゼンチン（FIFAランキング3位）がイングランド（同4位）に2―1で逆転勝ちし、2大会連続で決勝へ進出した。19日（日本時間20日）の決勝（ニューヨーク・ニュージャージー競技場）はスペイン（同2位）とアルゼンチンの顔合わせとなった。試合後にスペインの元代表“守護神”がアルゼンチンを挑発した上で、母国へエールを送った。

史上最多48チームが参加した今大会も、ついに優勝を争う2チームが絞り込まれた。スペインが勝てば、2010年南アフリカ大会以来16年ぶり2度目の世界一。アルゼンチンなら22年カタール大会に続く2連覇で、1958、62年大会のブラジル以来、64年ぶりの快挙となる。

スペインの元代表“守護神”のイケル・カシジャス氏は自身のX（旧ツイッター）で「4つ目の星は手に入らないぞ、アルゼンチン！」と相手を挑発。

そして「2つ目を目指そう！！頑張れスペイン！」と母国へエールを送った。

カシジャス氏はアルゼンチンVSイングランドを観戦しながらSNSでリアルタイムコメントを更新していた。「イングランドは戦略のせいで完全に負けた。30分間ずっとアルゼンチンに好き勝手させてしまった。そんなことをしてはいけない。決勝はスペイン対アルゼンチンだ。素晴らしい試合になるだろう！イングランドは“自滅”したのだ」と分析した。