在職老齢年金によるカットに「はっきり言って気分悪い」18歳から70歳まで働いた男性のリアルな懐事情
YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が、「【年金いくら？】勝手に引いておいて…会社員70歳の年金インタビュー」と題した動画を公開した。18歳から70歳まで同じ会社で働き続けた男性が、年金受給額や老後資金の備え、若者へのメッセージなどリアルな事情を明かしている。
動画の序盤、男性は18歳から経理畑一筋で勤務し、70歳まで再雇用で働いていたことを振り返る。退職して間もない現在の年金額は、2ヶ月で手取り約34万円。働きながら受給していた期間は、在職老齢年金制度によって月7万円ほど支給額がカットされていたと明かし、「はっきり言って気分悪いね」と笑いを交えながら本音を漏らした。
また、年金以外の備えとして自ら株式投資を行っていることにも言及。退職前から始めたという投資は、元手2000万円がわずか1年半で2700万円に増えたという。「1つに掛けるんじゃなくてバラバラバラ」と、分散投資の重要性を語り、堅実な資産運用の姿勢を見せている。一方で夫婦関係については、退職後に家事を分担するようになったと話し、奥様のことを「大好きだから」と照れずに語る場面も。昔の洗剤のCMを引き合いに出し、手をつないで歩く老夫婦に「すっごい憧れてます」と笑顔を見せた。
動画の終盤、年下世代へのアドバイスを求められると、「ホワイトカラーの人はなかなか職に就けんから、手に職を持つとかそっちの方が将来性がある」と、AIの台頭を見据えた現実的な意見を述べた。長年働き続けた男性ならではの説得力ある言葉と、家族への愛情が垣間見えるインタビューとなっている。
動画の序盤、男性は18歳から経理畑一筋で勤務し、70歳まで再雇用で働いていたことを振り返る。退職して間もない現在の年金額は、2ヶ月で手取り約34万円。働きながら受給していた期間は、在職老齢年金制度によって月7万円ほど支給額がカットされていたと明かし、「はっきり言って気分悪いね」と笑いを交えながら本音を漏らした。
また、年金以外の備えとして自ら株式投資を行っていることにも言及。退職前から始めたという投資は、元手2000万円がわずか1年半で2700万円に増えたという。「1つに掛けるんじゃなくてバラバラバラ」と、分散投資の重要性を語り、堅実な資産運用の姿勢を見せている。一方で夫婦関係については、退職後に家事を分担するようになったと話し、奥様のことを「大好きだから」と照れずに語る場面も。昔の洗剤のCMを引き合いに出し、手をつないで歩く老夫婦に「すっごい憧れてます」と笑顔を見せた。
動画の終盤、年下世代へのアドバイスを求められると、「ホワイトカラーの人はなかなか職に就けんから、手に職を持つとかそっちの方が将来性がある」と、AIの台頭を見据えた現実的な意見を述べた。長年働き続けた男性ならではの説得力ある言葉と、家族への愛情が垣間見えるインタビューとなっている。
YouTubeの動画内容
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