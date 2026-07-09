「週刊少年ジャンプ」編集部は9日、公式Xを通じて少年ジャンプ＋＆ゼブラックの電子版「週刊少年ジャンプ」定期購読者限定応募者全員サービスに関するお知らせを発表。9日正午時点で6万8000セット（214万枚）以上の応募があったと発表した。

「ジャンプ」では、13日発売の33号付録となる「ONE PIECEカードゲーム」29周年記念カードを巡り、同号が一部書店では予約完売＆抽選販売を実施するなど、異例の争奪戦となっている。同誌の販売に先駆け、少年ジャンプ＋＆ゼブラックの電子版「週刊少年ジャンプ」定期購読者限定の全員サービスを実施していた。

この応募者全員サービスについても、応募者の殺到により一時応募受付を停止するなど大きな人気を集めていた。（現在は再開）

この日、編集部は「すでに26.8万セット（214万枚）以上のご応募をいただいております」と異例の数字を発表。「受注開始直後から大変多くのお申し込みをいただいたため、ご応募受付の一時中止など、ご迷惑をおかけしておりましたこと、誠に申し訳ございません」と謝罪し「既にお申し込みは再開しており、受注期間内にお申し込みいただければ必ずお手元にお届けいたしますので、8月6日（木）23:58までに、ご応募くださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

同社は締め切り前はアクセス集中が予想されることから、時間に余裕を持って申し込むよう呼びかけている。

この発表に、ファンからは「214万枚wwww」「枚数草」「集英社ナイス表明」「214万枚わろたwwww」「これ数多すぎて転売しても価値つかないのでは」「ここから定期購読が更に増えて計500万枚くらいになるのかな？」「来月の6日までなんで1000万枚いくんじゃなかろうか…」「200万枚以上刷ってるから価値上がらないよ ジャンプ買い占めるなよ転売ヤー」と驚く声が上がった。