Mrs. GREEN APPLE、ミスドとのコラボ商品「ミセスドーナツ」ショット公開 メンバーの“推しド”をアレンジ
Mrs. GREEN APPLEが、ダスキンが運営するミスタードーナツと初コラボ。「Mrs. Donut（ミセスドーナツ）」を期間限定で発売する。また、ファンクラブ限定のプレゼントなどの企画も発表された。
【画像】ミセス3人の“推しド”＆りんご形も！「ミセスドーナツ」（一覧）
ミセスのオフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」10周年を記念し本企画が実現した。同社は「幅広い世代の方に人気の“ミセス”とコラボレーションすることで、より多くの皆様にワクワクするきっかけをお届けしてまいります」と呼びかけている。
メンバー3人が昔から愛するという人気レギュラー商品が、コラボレーションならではのアレンジで登場する。オフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」のロゴマークをイメージしたりんごの形をかたどった「ミセスドーナツ」や、メンバーの愛する“推しド”をパフェのように仕上げた「ゴールデン×チュロ ミセスの推しドパフェ」など、まさに“ミスド”と“ミセス”のコラボレーションを楽しめる商品となる。
各コラボレーション商品のパッケージには二次元コードがあり、読み取るとコラボレーションオリジナルの壁紙がダウンロードできる。さらに、「Ringo Jam」のメンバーは、会員限定Ver.の壁紙が取得できる。
またテイクアウトボックスは、ミセス3人のイラストと「Mrs. Donut」ロゴがデザイン。8月5日から数量限定で登場する。記載された二次元コードを読み取り、ボックスにスマートフォンをかざすと、イラストのメンバー３人がしゃべりだす、特別なARコンテンツが楽しめる。
さらに店内BGMが、期間限定で「Mrs. GREEN APPLE」の3人が登場する特別バージョンとなる（店舗設備により店内BGMを放送していないショップがある）。
先行予約を7月13日より、ミスドネットオーダーにおいて“地域別”に順次開始。8月5日から8月11日までを「お渡し日」とする。予約時のミスドネットオーダーへのアクセス集中を避けるため、本企画商品については地域ごとに異なる先行予約受付日を設けた。
店頭販売は、8月7日より開始。各ショップの店頭での販売スケジュールは、追って公式ホームページに掲載される。
【ミセスドーナツ】
公式FAN CLUB「Ringo Jam」のロゴマークであるりんごの形をイメージした、カリふわっ食感のドーナツ。メンバー3人の推しドである「ゴールデンチョコレート」のトッピングを使用したコラボレーションならではの商品。
●ミセスドーナツ オリジナル
カスタード風味フレークをつけてりんご型に成形したふんわり生地と、カリカリのゴールデントッピングの食感、はちみつ風味のグレーズの甘さをシンプルに味わえる。
テイクアウト 280円
イートイン 286円
●ミセスドーナツ カスタード＆Ringo Jam
りんご型のふんわり生地に、シャリっと食感のりんごダイスが入ったりんごジャムとなめらかなカスタードクリームを絞り、ホワイトチョコをコーティング。仕上げにカリカリのゴールデントッピングとMrs. GREEN APPLEのイメージカラーをモチーフにしたグリーンシュガーをふりかけた、爽やかな見た目の一品。
テイクアウト 324円
イートイン 330円
●ミセスドーナツ チョコ＆カスタード
りんご型のふんわり生地になめらかなカスタードクリームを詰めて、チョコレートをコーティング。カリカリのゴールデントッピングで仕上げた。カリふわっ食感が特長の、ミセスとミスドのコラボドーナツ。
テイクアウト 324円
イートイン 330円
【ゴールデン×チュロ ミセスの推しドパフェ】
Mrs. GREEN APPLEメンバー3人の推しドである「ゴールデンチョコレート」と「ハニーチュロ」との夢の組み合わせ。
●ゴールデン×チュロ ミセスの推しドパフェ
ひとくちサイズのゴールデンチョコレートボールにホイップクリームを絞り、上にはミニハニーチュロと、ホワイトチョコとグリーンシュガーで青りんごに見立てたチョコレートボールをのせパフェのように仕上げた。3種類のドーナツの味わいを楽しめる、コラボレーション限定ドーナツ。
テイクアウト 324円
イートイン 330円
【画像】ミセス3人の“推しド”＆りんご形も！「ミセスドーナツ」（一覧）
ミセスのオフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」10周年を記念し本企画が実現した。同社は「幅広い世代の方に人気の“ミセス”とコラボレーションすることで、より多くの皆様にワクワクするきっかけをお届けしてまいります」と呼びかけている。
各コラボレーション商品のパッケージには二次元コードがあり、読み取るとコラボレーションオリジナルの壁紙がダウンロードできる。さらに、「Ringo Jam」のメンバーは、会員限定Ver.の壁紙が取得できる。
またテイクアウトボックスは、ミセス3人のイラストと「Mrs. Donut」ロゴがデザイン。8月5日から数量限定で登場する。記載された二次元コードを読み取り、ボックスにスマートフォンをかざすと、イラストのメンバー３人がしゃべりだす、特別なARコンテンツが楽しめる。
さらに店内BGMが、期間限定で「Mrs. GREEN APPLE」の3人が登場する特別バージョンとなる（店舗設備により店内BGMを放送していないショップがある）。
先行予約を7月13日より、ミスドネットオーダーにおいて“地域別”に順次開始。8月5日から8月11日までを「お渡し日」とする。予約時のミスドネットオーダーへのアクセス集中を避けるため、本企画商品については地域ごとに異なる先行予約受付日を設けた。
店頭販売は、8月7日より開始。各ショップの店頭での販売スケジュールは、追って公式ホームページに掲載される。
【ミセスドーナツ】
公式FAN CLUB「Ringo Jam」のロゴマークであるりんごの形をイメージした、カリふわっ食感のドーナツ。メンバー3人の推しドである「ゴールデンチョコレート」のトッピングを使用したコラボレーションならではの商品。
●ミセスドーナツ オリジナル
カスタード風味フレークをつけてりんご型に成形したふんわり生地と、カリカリのゴールデントッピングの食感、はちみつ風味のグレーズの甘さをシンプルに味わえる。
テイクアウト 280円
イートイン 286円
●ミセスドーナツ カスタード＆Ringo Jam
りんご型のふんわり生地に、シャリっと食感のりんごダイスが入ったりんごジャムとなめらかなカスタードクリームを絞り、ホワイトチョコをコーティング。仕上げにカリカリのゴールデントッピングとMrs. GREEN APPLEのイメージカラーをモチーフにしたグリーンシュガーをふりかけた、爽やかな見た目の一品。
テイクアウト 324円
イートイン 330円
●ミセスドーナツ チョコ＆カスタード
りんご型のふんわり生地になめらかなカスタードクリームを詰めて、チョコレートをコーティング。カリカリのゴールデントッピングで仕上げた。カリふわっ食感が特長の、ミセスとミスドのコラボドーナツ。
テイクアウト 324円
イートイン 330円
【ゴールデン×チュロ ミセスの推しドパフェ】
Mrs. GREEN APPLEメンバー3人の推しドである「ゴールデンチョコレート」と「ハニーチュロ」との夢の組み合わせ。
●ゴールデン×チュロ ミセスの推しドパフェ
ひとくちサイズのゴールデンチョコレートボールにホイップクリームを絞り、上にはミニハニーチュロと、ホワイトチョコとグリーンシュガーで青りんごに見立てたチョコレートボールをのせパフェのように仕上げた。3種類のドーナツの味わいを楽しめる、コラボレーション限定ドーナツ。
テイクアウト 324円
イートイン 330円