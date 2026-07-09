佐藤健、映画『あなたの世界に届きますように』主演決定 ヒロイン・TWICEサナは映画初出演
俳優の佐藤健が、ロマンスファンタジー映画『あなたの世界に届きますように ニャンイ（※ニャンイ＝ハングル表記）（仮題）』の主演を務めることが9日、正式発表された。ヒロインは、映画初出演となるTWICEのサナが演じ、2人は初共演となる。
【集合ショット】おにあいのメガネをかけてクールな表情を浮かべるMISAMO
本作は、猫を題材にした心温まるロマンスファンタジー作品。映画『るろうに剣心』シリーズやドラマ『First Love 初恋』『私の夫と結婚して』などで圧倒的な演技力を証明してきた佐藤が、本作では主人公の「タマキ」を演じ、これまで以上に立体的で深みのあるキャラクターを描き出す。
また、映画初挑戦となるTWICE・サナは、特有の純粋で愛らしい魅力を最大限に発揮し、ハツラツとしたヒロインの「ナオ」を演じる。2人が織りなす新鮮で華やかな掛け合いは、国内外から大きな期待を集めている。
本作はキャスト陣のみならず、数々のメガヒット作を生み出してきた至高のクリエイター陣がメガホンを取る。演出（監督）は、ドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』『ボーイフレンド』など、感性豊かな演出で知られるヒットメーカーのクォン・ヒョクチャン氏、脚本は映画『30日』『ファースト・ライド』、ドラマ『金部長』など、高いストーリーテリングに定評がある気鋭のクリエイターのナム・デジュン氏が務める。
さらに、製作には日本映画『SEE HEAR LOVE』を手掛けたCOCCS（コクス）と、ドラマ『赤い袖先』『キング・ザ・ランド』『ジョンニョン：スター誕生』など、数々の大ヒットドラマを世に送り出してきたnpio（エンピオ）エンターテインメントが強力タッグを結成。最高峰のクオリティで世界水準の作品を届ける。
【集合ショット】おにあいのメガネをかけてクールな表情を浮かべるMISAMO
本作は、猫を題材にした心温まるロマンスファンタジー作品。映画『るろうに剣心』シリーズやドラマ『First Love 初恋』『私の夫と結婚して』などで圧倒的な演技力を証明してきた佐藤が、本作では主人公の「タマキ」を演じ、これまで以上に立体的で深みのあるキャラクターを描き出す。
本作はキャスト陣のみならず、数々のメガヒット作を生み出してきた至高のクリエイター陣がメガホンを取る。演出（監督）は、ドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』『ボーイフレンド』など、感性豊かな演出で知られるヒットメーカーのクォン・ヒョクチャン氏、脚本は映画『30日』『ファースト・ライド』、ドラマ『金部長』など、高いストーリーテリングに定評がある気鋭のクリエイターのナム・デジュン氏が務める。
さらに、製作には日本映画『SEE HEAR LOVE』を手掛けたCOCCS（コクス）と、ドラマ『赤い袖先』『キング・ザ・ランド』『ジョンニョン：スター誕生』など、数々の大ヒットドラマを世に送り出してきたnpio（エンピオ）エンターテインメントが強力タッグを結成。最高峰のクオリティで世界水準の作品を届ける。