お笑いコンビ「アンジャッシュ」児嶋一哉（53）が、7日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）にゲスト出演し、異色番組出演の舞台裏を語った。

児嶋はテレ東だけで3本のレギュラー番組を持つ、同局の大黒柱の1人。22年スタートの農業番組「種から植えるTV」（日曜前11・30）では、普段食べている野菜や果物の栽培過程を、現場で一から学んでいる。

グルメ通として知られる相方の渡部建と違い、児嶋は食にうといタイプだという。「キャベツとレタスも分からないやつが、農業番組からオファーが来て。絶対、渡部と間違えているんだろうと、最初思った。でもあいつ、謹慎中だと思って。それは絶対ないなと思って」と、相方をいじって笑わせた。

「僕ももちろん素人ですけど、スタッフも農業素人なんですよ」。それだけに、スタート当初には苦い失敗もあったという。「最初のころ、畑で作業しているじゃないですか。（土を）ふかふかにして、明日種を植えようとしているところに、（撮影スタッフが）入っちゃうじゃないですか。“ふかふかのところ、踏んじゃダメなんだけどな”って、怒られる。えらい空気になって、学んでいって」。逆に、勝手を知った現在では、「新しいスタッフとか、新しいゲストが来たら、俺も“ふかふかのところ、踏むなよ、お前”って」とレクチャーしていることを明かした。