全東信のクレジットカード決済の仕組み読売新聞オンライン

全東信が20年前から粉飾決算か、600億円超の債務超過の可能性

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 全東信が20年以上前から決算を粉飾していた疑いがあると東京商工リサーチが発表した
  • 預金残高の水増しや架空債権などで、600億円超の債務超過の可能性があるという
  • 債権者は全国60者超に上り、近畿産業信用組合の219億円が最大とみられる
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