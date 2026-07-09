きょう未明、神奈川県川崎市の市道で、自転車が乗用車にひかれ自転車に乗った男性が死亡しました。乗用車は現場から立ち去っていて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。午前0時45分ごろ、川崎市高津区の市道で、「20代の男性が頭部から出血、意識なし」と通報がありました。警察によりますと、川崎市の会社員・紺野拓生さん（28）が自転車で走行中に、同じ進行方向の車道を走行していた乗用車にひかれたということです。紺