アメリカのトランプ大統領は8日、スペインを「最悪のパートナー」と批判し、今後一切の貿易取引を停止する考えを示しました。トランプ大統領：スペインは最悪のパートナーだ。もうあの国とは一切、貿易をしたくない。分かったか？すぐに実行しろ。トランプ大統領は8日、トルコで行われたNATO＝北大西洋条約機構の首脳会議で、NATOのルッテ事務総長と会談し、防衛費やイランとの戦闘をめぐり、「スペインは何にも同意しない」と不満