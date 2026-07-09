能力や資格があるのに正当に評価されない職場で、我慢して働き続ける必要はない。女性というだけで理不尽な扱いを受けたという投稿が寄せられた。投稿を寄せた神奈川県の50代女性（建築・土木技術職／年収750万円）は、有資格の経験者としてある会社に入社した。しかしそこでは、数日違いで入社した男性社員が主任、係長と昇進していく一方で、自分はヒラのまま据え置かれるという仕打ちを受けた。（文：島耕太郎）「ここで昇進さ