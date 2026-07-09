けさ岐阜県瑞穂市の交差点で、自転車が軽乗用車にはねられ、自転車に乗っていた中学生くらいの女の子が意識不明の重体です。 【写真を見る】自転車の女の子が軽乗用車にはねられ意識不明の重体 通学途中の中学生か 岐阜・瑞穂市 警察によりますと、きょう午前7時半ごろ、瑞穂市横屋の交差点で、通学途中だった中学生くらいの女の子が乗った自転車が、走ってきた軽乗用車にはねられました。 この事故で、自転車の女の子が病院に