９日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、前日終値に比べて０・０１５％高い２・８８０％に上昇（債券価格は下落）した。１９９６年９月以来、約３０年ぶりの高い水準となる。中東情勢の先行き不透明感が強まり、このところ下落傾向にあった原油先物価格が上昇した。市場では原油高を通じたインフレ（物価上昇）懸念が再燃し、国債を売る動きが強まっている。また、高市政権