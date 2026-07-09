普段、私たちが何気なく目にしている駅の発車標や時刻表。京都の北東部を走る叡山電車の公式X（@eizandensha）が明かした舞台裏に、注目が集まっています。【写真】叡山電車の時刻表は、「Excel」でできてます画面の端に見慣れた数式バー＆関数投稿によると、出町柳駅の発車標や各駅の時刻表は、なんと「Excel」で作られているとのこと。投稿された写真をよく見ると、画面の端には見慣れたExcelの数式バーや関数が表示されており、