高校野球・神奈川大会２回戦、横浜−湘南工大付」（９日、サーティーフォー保土ケ谷球場）横浜のプロ注目右腕・織田翔希投手が先発するも、初回に打球直撃のアクシデントで緊急降板した。一回２死、打者・江藤の打球が左足付近を直撃。懸命に捕球し一塁へ送球したが（記録は投手強襲内野安打）、その後、激痛に表情をゆがめてベンチへ下がった。ベンチ裏でアイシング治療を行い、医務室へ向かった右腕。だがマウンドに戻る