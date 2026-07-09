富山市ファミリーパークで、小学生2人を乗せたアトラクションの安全バーをロックしないまま運行されていたことが分かった。運行中に不備に気付いたものの、そのまま終了まで運転を続けたという。幸いけが人はなかったが、施設側は「大変危険だった」として謝罪している。安全バー“未ロック”のまま運行富山市ファミリーパークで、客を乗せたアトラクションの安全バーがロックされずに運行されていたことが分かった。富山市ファミ