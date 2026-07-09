長年の独裁政治と、年明けの米国による軍事攻撃と政変に、大地震が追い打ちをかけた。相次ぐ過酷な出来事に翻弄（ほんろう）され、苦しむ多数の人々に対し、日本を含む国際社会は早急に支援の手を差し伸べなければならない。南米ベネズエラで６月２４日に大規模な地震が発生した。死者３５００人、負傷者１万６０００人を超える惨事となった。安否確認のための民間サイトにはなお３万人以上が行方不明者として登録されてい