霧島市の国分中学校近くで8日夕方、中学生の男女2人がバックしてきた乗用車に衝突され救急搬送されました。 「車に中学生2人がひかれた。1人が下敷きになっている」 警察や消防によりますと8日午後6時半ごろ、霧島市国分清水1丁目の国分中学校の近くで、通りかかった人から「車に中学生2人がひかれた。1人が車の下敷きになっている」 と119番通報がありました。 衝突されたのは、いずれも霧島市に住む中学2年の男子生徒(13)と