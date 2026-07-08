中国籍のベビーシッターを不正に入国させたとして逮捕された女性が、不起訴処分となりました。2023年にウソの内容で在留資格を申請して中国籍のベビーシッターを不正に入国させたとして逮捕された37歳の女性について、東京地検は8日付で、嫌疑不十分で不起訴としました。東京地検は不起訴の理由について、「積極的な関与を認めるだけの証拠を収集できなかった」としています。一方、この事件をめぐっては、ともに逮捕された女性の