負債総額、約1259億円。2026年最大規模の倒産となったのは、クレジットカードの決済代行会社でした。8日、東京都内の商店街を歩くと、早くもその影響が見られました。多くの店の入り口付近に手書きなどの貼り紙がされ、「クレジットカードが使えない」「支払いは現金で」などと記されていたのです。街の人からは、「焦りますね。基本はクレジットカードなので」「私は“クレカ派”なのでダメです。まずいですね」といった声が聞か