6月30日に池袋駅東口で「ヨドバシカメラマルチメディア池袋」が開業した。地下1階から地上5階がヨドバシの売り場で、6階から8階の専門店フロアにはスポーツショップや飲食店などが並ぶ。民間銀行vsゆうちょ銀「100年戦争」復活か？ 実体は郵便局救済！郵政民営化法が改正へ以前は西武池袋本店があった場所だが、2025年から段階的にリニューアルを実施し、ヨドバシに生まれ変わった。西武池袋本店は面積を縮小し、繁華街から