どれだけ肉の質が良くても、店員のサービスが雑だとすべてが台無しになる。そんな残念な体験をした女性のエピソードが寄せられた。投稿を寄せた60代の女性は、娘と近所の焼き肉店を訪れた。「肉はきれいだし、おいしい店」だったというが、その日は「バイトの人たちがひどすぎた」と振り返る。（文：島耕太郎）店のせいで焦げたのに「肉を新しく交換することもしません」霜降りのきれいなお肉が運ばれてきたものの、なぜか網