サッカー日本代表の森保一監督【写真：ロイター】THE ANSWER

「今日試合やって俺ら勝てる?」森保一監督が語る厳しい言葉の真意

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 森保一監督がnews zeroに出演しW杯での指導論を語った
  • スウェーデン戦前に「俺ら勝てる？」と問いかけた真意は練習の質の低下だという
  • 3位通過がほぼ決まり緩みが生じていたと森保監督は明かしている
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