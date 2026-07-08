天皇皇后の長女・愛子さまは、6月25日、東京・国立新美術館で開催中の森英恵氏の回顧展「生誕100年森英恵ヴァイタル・タイプ」を鑑賞した。この日、ひときわ注目を集めたのが、愛子さまが着用したクリームイエローのセットアップだ。森英恵氏が手がけたもので、かつて皇后・雅子さまも着用したことがある一着である。ファッションライターが語る。【写真】雅子さまから愛子さまに受け継がれたセットアップ全身姿を見る。他、