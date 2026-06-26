【W杯2026】影山優佳、“ドロー決着”後の内田篤人とのやり取りに反響 SNS「可愛いすぎるだろ」
俳優でタレントの影山優佳と、元サッカー日本代表の内田篤人が26日（日本時間）、「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本対スウェーデン戦のDAZN配信に出演。試合終了後の内田と影山のやりとりに、SNSに反響が寄せられている。
【写真】「可愛いすぎるだろ」…日本代表のユニフォームに身を包んだ影山優佳、内田篤人との2ショット
サッカー好きで、W杯前回大会でもアイドルとは思えない解説者顔負けの分析で世間を驚かせ、内田からも一目置かれる存在となった影山。今回大会でも、その分析力、コメント力は健在で鋭い分析を見せており、この日行われた日本対スウェーデンでも、コメントを求められる部分で随所に爪あとを残した。その様子に、SNSには「やはり安定の影山優佳」「影山解説員」「影山優佳 コメントも進歩してるなあ！！！」といった称賛のコメントがあがった。
試合は、日本が前田大然のゴールで先制するも、追いつかれる展開。終盤はゴールを脅かされるシーンも多かったものの、1対1の引き分けで終了。グループ2位で決勝トーナメント進出を決めた。
試合終了後、一堂に会したDAZN配信の出演者たちは、この試合を総括。内田は「いろんな条件があるなかでの難しいゲームだったと思います。崩されるシーンもあったけれど、日本としては引き分けで次のステージに進める。いいんじゃないですか」と前を向いた。
だが、追いつかれてのドローだっただけに、現場に少し重い空気が流れると、内田は「なんか、暗くない？」と問いかけ。すると、影山は少し背の高い内田を見上げる様子で明るく「ぜーんぜん！」と返答。このやりとりに、その場が和んだ。
SNSでもこのやりとりに「影ちゃん かわいい」「影ちゃんの『ぜんぜん』可愛いすぎるだろ」「あっ影山かわいぃ」「影山優佳 × ワールドカップ = 最強コンテンツ」などの声があがっている。
また、影山の公式Xアカウント「影山優佳 期間限定本人 & staff」には、内田さんと写真を撮っていただきました！」としてスタジアムで撮影したとみられる2ショットを公開した。
【写真】「可愛いすぎるだろ」…日本代表のユニフォームに身を包んだ影山優佳、内田篤人との2ショット
サッカー好きで、W杯前回大会でもアイドルとは思えない解説者顔負けの分析で世間を驚かせ、内田からも一目置かれる存在となった影山。今回大会でも、その分析力、コメント力は健在で鋭い分析を見せており、この日行われた日本対スウェーデンでも、コメントを求められる部分で随所に爪あとを残した。その様子に、SNSには「やはり安定の影山優佳」「影山解説員」「影山優佳 コメントも進歩してるなあ！！！」といった称賛のコメントがあがった。
試合終了後、一堂に会したDAZN配信の出演者たちは、この試合を総括。内田は「いろんな条件があるなかでの難しいゲームだったと思います。崩されるシーンもあったけれど、日本としては引き分けで次のステージに進める。いいんじゃないですか」と前を向いた。
だが、追いつかれてのドローだっただけに、現場に少し重い空気が流れると、内田は「なんか、暗くない？」と問いかけ。すると、影山は少し背の高い内田を見上げる様子で明るく「ぜーんぜん！」と返答。このやりとりに、その場が和んだ。
SNSでもこのやりとりに「影ちゃん かわいい」「影ちゃんの『ぜんぜん』可愛いすぎるだろ」「あっ影山かわいぃ」「影山優佳 × ワールドカップ = 最強コンテンツ」などの声があがっている。
また、影山の公式Xアカウント「影山優佳 期間限定本人 & staff」には、内田さんと写真を撮っていただきました！」としてスタジアムで撮影したとみられる2ショットを公開した。