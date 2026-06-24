「日本ハム７−４ロッテ」（２４日、エスコンフィールド）

日本ハムが２連勝。先発の加藤貴は７回４安打２失点の好投で７勝目を挙げた。その後は八回に登板した柳川が２／３回を２失点だったが、島本とつなぎ、九回は交流戦終盤に救援に配置転換された達がマウンドに上がり、三者凡退でプロ初セーブを上げた。

試合後、新庄監督は「柳川君が疲れているのは心配ですけど」とし、柳川を普段の九回でなく八回に投げさせたことは「楽な場面じゃない。昨日言ったように、これも競争ですから。達君にも抑えの経験をさせたかったというところもあります」と達と順番を入れ替えた理由を説明した。

九回はセーブが付く状況になり「逆に燃えたんじゃない？」と新庄監督。打者３人でピシャリと締めた達の投球を「良かったです、３人でね。これが先発に戻って、今日投げた九回が（先発時の）一回から九回までだったら最高ですね」と喜んだ。

達については「まだこれは先発でしょ。すごく勉強になってると思うし」とあくまで先発復帰を見据えた起用だとし「（西武の）平良君もずっと抑えをしてて、今すごいいいピッチャーになってるから。平良君を越えてもらったらいいかなと」と期待。次回もクローザー起用かと問われると「はい。いきます」明言した。

一方で柳川については「一回休憩させようかな。抹消してね。最初からずっとよく投げてくれたんで」と出場選手登録を抹消する方針。「抑えというポジションはプレッシャーの中ですごく戦っているんで。投球もそうですけど、メンタル面でもちょっとリフレッシュしてほしいという意味でも。中継ぎのピッチャーがいいんで」と続けた。

柳川不在の間は抑えは固定しない方針で「固定はしないかな。田中や達？あります、あります。島本君もむちゃくちゃいいし。（防御率）０点台？じゃあ抑えでもいいよね。こればっかしは、球が速いからって抑えじゃないですし。抑えることができたら抑えですから」と説明した。