

亀梨和也

The Covers 『亀梨和也ナイト！〜ファーストアルバム特集〜』が、7月5日午後10時50分からNHKBSで放送される。

【写真】亀梨和也の“いま”が詰まった「The Covers」パフォーマンスの模様

NHKの音楽番組「The Covers」が、７月１週目（５日（日）午後10時50分〜）に放送となる【BS新作】の内容を発表した。今回は、亀梨和也が「The Covers」に３年ぶり・３回目の出演。独立後、初登場となる。亀梨が、7月にファーストソロアルバムを発表。今回は、そんな彼を迎えて“時代に刻まれるファーストアルバム”の名盤を特集する。

亀梨がカバーするのは、音楽史に刻まれるファーストアルバム収録の大ヒット曲たち。95年に発表し、300万枚を売り上げたMy Little Lover のファーストアルバム『evergreen』から「Hello, Again 〜昔からある場所〜」。この曲の歌詞に、“いまの自分自身”を重ねたという亀梨。時に語りかけるように、そして時にむき出しの感情を放つように、表現者・亀梨和也の世界と“いま”が詰まったパフォーマンスに。MC リリーと萌歌が感嘆の声をあげた歌唱。

もう１曲は、96年に発表しその後の音楽シーンに多大な影響を与えたUAのファーストアルバム『11』から、大ヒットナンバー「情熱」。そのサウンドと歌声・存在感の新しさで一世を風靡した UA の名曲です。亀梨は、前回（2023 年）「The Covers」に出演したときにUAと共演し、彼女の歌声と人柄に魅せられて選曲に至ったという。この曲のカバーに向けて、「リズムにのって音に身体をゆだねながら、本番一発の生っぽさとグルーヴ、フィーリングを大切に歌った」と語る。パフォーマンスをみたMC萌歌は、「亀梨さんの野性的な部分が呼び覚まされていた」と語った。

そして、亀梨和也のファーストアルバムから、最新ナンバー「WAVE」をフルコーラスでテレビ初披露。シックで軽やかな衣装に身を包み、しなやかに大人の魅力が詰まったミディアムダンスナンバーを。亀梨が語る、独立、そして40歳を迎えたいま、ソロでのファーストアルバム発表に寄せる思いとは？公私ともに交流の深いリリー・フランキーが、新たな扉を開いた亀梨和也の歩みと現在地、そしてこれからに迫る。リリーが「いい顔してるね」と表現した、いまの亀梨の魅力が詰まったパフォーマンス。

一言一言を誠実に、そして笑いも交えて語られた亀梨和也のいまの思いとその姿。ここでしか見られないパフォーマンスと、ここでしか聞けない言葉が詰まっている。

MCはリリー・フランキーと上白石萌歌。語りは堂本光一が務める。

■番組情報

NHKBS The Covers 『亀梨和也ナイト！〜ファーストアルバム特集〜』

【ＭＣ】リリー・フランキー 上白石萌歌

【語り】堂本光一

【カバーズゲスト】亀梨和也

■放送予定： 7月5日（日）午後10時50分〜11時19分 ＜NHKBS＞

7月14日（火）午後9時00分〜9時29分 ＜BSP4K＞【曲目】♪「Hello, Again 〜昔からある場所〜」 （My Little Lover／1995）♪「情熱」 （UA／1996）♪「WAVE」 （亀梨和也／2026）