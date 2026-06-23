ボン・ジョヴィ「リヴィン・オン・ア・プレイヤー」が、サッカー日本対チュニジア戦をきっかけに突如バイラルヒット！DL数は前日比1,050パーセントを記録

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ボン・ジョヴィの代表曲「リヴィン・オン・ア・プレイヤー（Livin’ on a Prayer）」が、現地時間6月20日に行われた、サッカーの祭典・日本対チュニジア戦をきっかけに、再び大きな注目を集めている。

■熱戦の合間におなじみのイントロと高揚感溢れるサビが！

話題となったのは、試合中のハイドレーションブレイク（ワールドカップでは今大会から導入された暑さから選手を守るために試合中に設けられる3分間の給水・休息タイム）で同曲がスタジアムに流れた場面。

熱戦の合間に響いたおなじみのイントロと高揚感溢れるサビが、現地の観客はもちろん、テレビや配信で観戦していたファンの心も一気につかんだ。SNS上では「選曲が熱すぎる」「日本戦でボン・ジョヴィは反則」「テンションが上がった」といった反応が相次ぎ、試合内容とともに楽曲にも視線が集まった。

その反響は音楽配信にも即座に反映。「リヴィン・オン・ア・プレイヤー」のデイリーダウンロード数は試合前日と比較して1,050パーセントを記録し、試合当日にはiTunes Storeの総合チャートにもランクインした。

1986年に発表された「リヴィン・オン・ア・プレイヤー」は、ボン・ジョヴィを世界的ロックバンドの地位へ押し上げた名曲のひとつ。世代を超えて歌い継がれるアンセムとして知られ、スポーツイベントとの相性も抜群だ。力強いビートと「あと少しでつかめる」というメッセージ性は、勝利を目指して戦う選手たちや応援するファンの気持ちとも重なり、今回の日本戦でも強い一体感を生み出した。

さらに、ボン・ジョヴィにとっては待望のツアー復帰を目前に控えたタイミングでもある。ジョン・ボン・ジョヴィは2022年に声帯手術を受け、その後は本格的なツアー再開に向けてリハビリと調整を続けてきた。バンドは2026年7月7日のニューヨーク、マディソン・スクエア・ガーデン公演を皮切りに『Forever』ツアーをスタート予定。ニューヨークでの複数公演に加え、エディンバラ、ダブリン、ロンドンのウェンブリー・スタジアム公演も発表されており、ジョン・ボン・ジョヴィ本人も復帰を“rebirth”と位置づけるなど、バンドにとって大きな節目となるツアーになることが予想されている。

近年、スポーツ中継や大型イベントで使用された楽曲がSNSを通じて再評価され、チャート上で再浮上するケースが増加。今回の「リヴィン・オン・ア・プレイヤー」も、まさにその象徴的な例と言える。試合の記憶とともに刻まれたロッククラシックが、ワールドカップの熱気、そしてボン・ジョヴィのツアー復帰への期待感とともに、新旧のリスナーへ改めて届いている。

■関連リンク

ボン・ジョヴィ「リヴィン・オン・ア・プレイヤー」試聴はこちら

https://umj.lnk.to/LivinOnAPrayer

ボン・ジョヴィ 日本アーティストページ

https://www.universal-music.co.jp/bon-jovi/