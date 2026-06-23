ドラえもんの野比家を現代の住宅ローンで買うと月々いくら？ 練馬区の相場から見る3000万円の借金の正体

野比家が住む東京都練馬区の土地相場と建築費用

作中の野比家は、東京都練馬区にある木造2階建ての一軒家です。公式な広さは明かされていませんが、昭和の一般的なファミリー向け住宅の標準サイズとして、土地30坪（約100平方メートル）、延床面積25坪（約82平方メートル）と仮定して考えてみます。

国土交通省が発表している2025年の地価公示を見ると、練馬区の住宅地の平均価格は1平方メートルあたり約42万円。これを野比家の土地に当てはめると、土地代だけでいきなり約4200万円が必要になります。

さらに、今どきの木造2階建てを建てるとなると、坪単価80万円として建物代が約2000万円。つまり、土地と建物を合わせて総額約6200万円の初期費用がかかる計算です。パパが言っていた「3000万円」という借金額に比べると、今の都内でマイホームを持つハードルはなんと2倍近くにまで跳ね上がっています。



現代の住宅ローンで6200万円を借り入れた場合の月々の返済額

では、今の時代に総額6200万円の家を買い、頭金として200万円をなんとか用意して、残りの6000万円を住宅ローンで組んだら毎月の返済はどうなるでしょうか。

中高年の既婚会社員が組むパターンとして多い、35年返済のボーナス払いなし、金利は多くの人が選んでいる変動金利（年0.55%）でシミュレーションしてみます。

この条件だと、毎月の返済額は15万6821円です。これだけでもゾッとしますが、もし将来金利が上がって年1.55%になったとしたら、毎月の返済は18万5548円にまで膨れ上がります。

毎月15万円以上の住居費が財布から固定で消えていくのは、普通の会社員の家計にとって大打撃以外の何物でもありません。これからの子どもの学費や日々の生活費を考えると、月々のお小遣いの中でささやかにやりくりしているパパにとっては、到底笑えないシビアな金額です。



住宅ローンの返済負担を軽減させるための家計管理手法

住宅ローンの返済を現実的に管理するための家計の見直し方

毎月15万円を超えるローン返済に追われ出すと、世のパパたちは真っ先に「自分の飲み代や趣味のお小遣いをガッツリ削って耐えよう」と自分の身を削りがちです。

ですが、個人のささやかな楽しみを奪うような根性論の我慢大会は、ストレスが爆発するだけで絶対に長続きしません。家計を根本からラクにしたいなら、毎月勝手に引き落とされる固定費の仕組みそのものをバッサリ変えてしまうのが一番の近道です。

まず一番に手をつけたいのがスマホ代です。家族全員のキャリアを格安SIMに一斉に乗り換えるだけで、普段の使い勝手は全く変わらないのに、毎月1万円以上の浮いたお金が確実に手元に残ります。

さらに、週末の買い物やたまの送り迎えにしか使っていない自家用車があるなら、思い切って手放してカーシェアリング生活に変えてみるのも手です。毎年の自動車税や保険料、駐車場代という重い維持費が消えるだけで、年間で数十万円もの大金が浮いてきます。

これなら、夫婦でお小遣いを巡ってギスギスした交渉を繰り返さなくても、今の生活レベルを守ったまま、毎月のローン返済に大きなゆとりを作ることができます。



現代の練馬区で野比家を買うためのマネープランまとめ

アニメの中では「3000万円の借金」と言われていた野比家ですが、現代の練馬区で同じ家を買おうとすると、土地代の高騰のせいで約6200万円、ローン返済は毎月約15万6000円という現実が突きつけられます。

住宅ローンだけでなく教育費も重なる世代にとっては、本当に頭の痛い数字です。だからこそ、将来の金利上昇などのリスクに怯える前に、まずはスマホ代や車の維持費といった固定費をロジカルに見直し、今の暮らしの楽しさを損なわずにゆとりを生み出す、現実的なマネープランを立てることが何よりも大切になります。



出典

国土交通省「2025年地価公示」

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー