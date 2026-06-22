サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0で撃破。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。この試合はW杯通算1000試合目。歴史的な節目の試合の前に流れた日本の国歌について、海外から感銘の声が寄せられている。

国際サッカー連盟（FIFA）の公式Xは同戦前、スタンドからの映像とともに、「日本にとって歴史的な瞬間 FIFAワールドカップ通算1000試合目での国歌」と投稿。森保監督、選手たちが整列し、スタジアムに君が代が響き渡る様子を紹介した。

この投稿に、海外ファンもSNSで反応した。

「FIFAワールドカップの歴史的な節目。日本にとっては1000試合目での素晴らしい勝利。サムライブルー、よくやった！」

「この調子でプレーし続けるなら、日本は止められない」

「美しい舞台」

「まさに歴史的瞬間」

「非常に厳かな国歌」

「とても素敵な国歌だ」

高円宮妃久子さまも、FIFAのジャンニ・インファンティノ会長とともに会場を訪れていた。

チュニジアに完勝した日本はF組で1勝1分のオランダと勝ち点、得失点差で並んだものの、総得点（オランダ7、日本6）の差で2位。25日（同26日）の第3節ではスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）