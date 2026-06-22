「化け物すぎる…」VTuber、虚偽情報を吹聴し活動終了。「普通に犯罪」「全く反省が感じられない文」
VTuberの花凪まなさんは6月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。謝罪文を公開したところ「活動終了で済むの？？」「もう絶対に活動者やらない方がいい」といった声が寄せられています。
【画像全文】VTuberが虚偽情報を吹聴し活動終了
X上では「バレてしまいましたって何」「全く反省が感じられない文」「化け物すぎる…」「もう絶対に活動者やらない方がいい」や「普通に犯罪じゃん」「活動終了で済むの？？」といった声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【画像全文】VTuberが虚偽情報を吹聴し活動終了
「リスナーをストーカー及びレ〇プ犯として虚偽の情報を吹聴」花凪さんは「【謝罪】リスナーをストーカー及びレ〇プ犯として虚偽の情報を吹聴し犯罪者に仕立て上げ貶めてしまいました。関係者のプライベート情報及び虚偽の情報を吹聴し複数人を貶めてしまいました。全ての嘘が証拠付きでバレてしまいました。本当に申し訳ありません」と投稿。画像で公開した謝罪文にて、詳細を説明していますが「情報漏洩および法令に触れる行為」という言葉も見られます。また「花凪まなの活動を本日で終了します」とも発表しました。
4月にも謝罪文を公開4月3日にも謝罪文を公開していた花凪さん。「情報漏洩および法令に触れる行為を複数の関係各所から指摘され」たとして陳謝していました。しかし、残念ながら「本質的な改善は見込め」なかったため、活動を終了することになったとのことです。
(文:堀井 ユウ)