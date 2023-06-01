オランダvsスウェーデン スタメン発表
[6.21 北中米W杯グループリーグ第2節](ヒューストン)
※02:00開始
<出場メンバー>
[オランダ]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン
DF 22 デンゼル・ダンフリース
MF 8 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 11 コーディ・ガクポ
FW 18 ドニエル・マレン
FW 19 ブライアン・ブロビー
控え
GK 13 ロビン・ルーフス
GK 23 マルク・フレッケン
DF 2 ルチャレル・ヘールトライダ
DF 5 ナタン・アケ
DF 25 ヨレル・ハト
MF 3 マルテン・デ・ローン
MF 12 マッツ・ビーファー
MF 16 フース・ティル
MF 20 トゥーン・コープマイネルス
FW 7 ユスティン・クライファート
FW 9 ボウト・ベグホルスト
FW 10 メンフィス・デパイ
FW 17 ノア・ラング
FW 24 クリセンシオ・サマーフィル
監督
ロナルド・クーマン
[スウェーデン]
先発
GK 23 クリストファー ノルフェルト
DF 2 グスタフ ラゲルビエルケ
DF 3 ビクトル・リンデロフ
DF 4 イサク・ヒエン
MF 5 ガブリエル・グズムンドソン
MF 10 ベンジャミン・ニグレン
MF 16 イェスパー・カールストローム
MF 18 ヤシン・アヤリ
MF 21 アレクサンダー・ベルンハルトソン
FW 9 アレクサンデル・イサク
FW 17 ビクトル・ギェケレシュ
控え
GK 1 ヤコブ ヴィデル ゼッテルストレーム
GK 12 ヴィクター ヨハンセン
DF 8 ダニエル・スベンソン
DF 14 ヒュルマル・エクダル
DF 15 カール・スタルフェルト
DF 20 エリック・スミス
MF 6 ヘルマン ヨハンソン
MF 7 ルーカス・ベリバル
MF 13 ケン・セマ
MF 19 マティアス・スバンベリ
MF 22 ベスフォルト ゼネリ
MF 24 エリオット ストラウド
MF 26 タハ アリ
FW 11 アンソニー・エランガ
FW 25 グスタフ・ニルソン
監督
グレアム・ポッター
※02:00開始
<出場メンバー>
[オランダ]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン
DF 22 デンゼル・ダンフリース
MF 8 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 18 ドニエル・マレン
FW 19 ブライアン・ブロビー
控え
GK 13 ロビン・ルーフス
GK 23 マルク・フレッケン
DF 2 ルチャレル・ヘールトライダ
DF 5 ナタン・アケ
DF 25 ヨレル・ハト
MF 3 マルテン・デ・ローン
MF 12 マッツ・ビーファー
MF 16 フース・ティル
MF 20 トゥーン・コープマイネルス
FW 7 ユスティン・クライファート
FW 9 ボウト・ベグホルスト
FW 10 メンフィス・デパイ
FW 17 ノア・ラング
FW 24 クリセンシオ・サマーフィル
監督
ロナルド・クーマン
[スウェーデン]
先発
GK 23 クリストファー ノルフェルト
DF 2 グスタフ ラゲルビエルケ
DF 3 ビクトル・リンデロフ
DF 4 イサク・ヒエン
MF 5 ガブリエル・グズムンドソン
MF 10 ベンジャミン・ニグレン
MF 16 イェスパー・カールストローム
MF 18 ヤシン・アヤリ
MF 21 アレクサンダー・ベルンハルトソン
FW 9 アレクサンデル・イサク
FW 17 ビクトル・ギェケレシュ
控え
GK 1 ヤコブ ヴィデル ゼッテルストレーム
GK 12 ヴィクター ヨハンセン
DF 8 ダニエル・スベンソン
DF 14 ヒュルマル・エクダル
DF 15 カール・スタルフェルト
DF 20 エリック・スミス
MF 6 ヘルマン ヨハンソン
MF 7 ルーカス・ベリバル
MF 13 ケン・セマ
MF 19 マティアス・スバンベリ
MF 22 ベスフォルト ゼネリ
MF 24 エリオット ストラウド
MF 26 タハ アリ
FW 11 アンソニー・エランガ
FW 25 グスタフ・ニルソン
監督
グレアム・ポッター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります