[6.21 北中米W杯グループリーグ第2節](ヒューストン)

※02:00開始

<出場メンバー>

[オランダ]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン

DF 22 デンゼル・ダンフリース

MF 8 ライアン・フラーフェンベルフ

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 11 コーディ・ガクポ

FW 18 ドニエル・マレン

FW 19 ブライアン・ブロビー

控え

GK 13 ロビン・ルーフス

GK 23 マルク・フレッケン

DF 2 ルチャレル・ヘールトライダ

DF 5 ナタン・アケ

DF 25 ヨレル・ハト

MF 3 マルテン・デ・ローン

MF 12 マッツ・ビーファー

MF 16 フース・ティル

MF 20 トゥーン・コープマイネルス

FW 7 ユスティン・クライファート

FW 9 ボウト・ベグホルスト

FW 10 メンフィス・デパイ

FW 17 ノア・ラング

FW 24 クリセンシオ・サマーフィル

監督

ロナルド・クーマン

[スウェーデン]

先発

GK 23 クリストファー ノルフェルト

DF 2 グスタフ ラゲルビエルケ

DF 3 ビクトル・リンデロフ

DF 4 イサク・ヒエン

MF 5 ガブリエル・グズムンドソン

MF 10 ベンジャミン・ニグレン

MF 16 イェスパー・カールストローム

MF 18 ヤシン・アヤリ

MF 21 アレクサンダー・ベルンハルトソン

FW 9 アレクサンデル・イサク

FW 17 ビクトル・ギェケレシュ

控え

GK 1 ヤコブ ヴィデル ゼッテルストレーム

GK 12 ヴィクター ヨハンセン

DF 8 ダニエル・スベンソン

DF 14 ヒュルマル・エクダル

DF 15 カール・スタルフェルト

DF 20 エリック・スミス

MF 6 ヘルマン ヨハンソン

MF 7 ルーカス・ベリバル

MF 13 ケン・セマ

MF 19 マティアス・スバンベリ

MF 22 ベスフォルト ゼネリ

MF 24 エリオット ストラウド

MF 26 タハ アリ

FW 11 アンソニー・エランガ

FW 25 グスタフ・ニルソン

監督

グレアム・ポッター

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります