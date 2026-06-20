黒塗りのアルファードにあおり運転された男性が「極限状態で思いついた」対抗策。「相手は検挙されたそうです」／運転者の3人に1人が経験、“逃げ場のない15分間”を生き延びた一手
「ハンドルを握るのが、こんなに怖いことだったとは――」。長距離ドライブ中、突然背後にぴたりとついてくる車。クラクション、パッシング、執拗な車間距離――そんな“あおり運転”の被害は、ニュースの中だけの話ではありません。
警察庁が実施したアンケートによれば、回答した運転者の35％、3人に1人が過去1年間にあおり運転の被害経験ありと答えています（出典：政府広報オンライン）。「自分には関係ない」と言える話ではなくなっているのが、今のドライブ事情なのかもしれません。
今回は、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、運転免許を取得して間もない若手ドライバーが、夜の県道で黒塗りアルファードに執拗にあおられたケースを振り返ります。片側一車線の逃げ場のない状況で、彼が“極限状態で思いついた”対抗策とは――。
さらに記事の後半では、2020年に創設された“妨害運転罪”の罰則の重さと、加害者が失うことになる“意外なほど大きな代償”についても紹介します。
＊ ＊ ＊
◆片側一車線、背後に迫る黒塗りの影
免許取得から間もない西田さん（仮名・25歳）が、休日に隣町までドライブしていたところ、片側一車線の県道で黒塗りのアルファードに執拗にあおられるという恐怖に遭遇。しかし、愛車のドラレコの緊急通報ボタンが彼を間一髪から救ってくれたそうです。
西田さんは運転初心者。休日に一人でのんびりと隣町までドライブするのが楽しみだったそうです。そんな中、ある夜に街灯の少ない県道を制限速度で走行中、バックミラーに煌々と光るヘッドライトが映り込んだといいます。
「最初は普通の車だと思ったんです。でも、だんだん光が大きくなって、後ろにピッタリくっついてきたんです。たぶん車種は黒塗りのアルファードだったと推測します」と西田さん。恐怖に怯えながらも、ハンドルをしっかり握り、制限速度を守って走り続けました。
後ろの黒塗りアルファードは、徐々に距離を詰め、まるで追い詰めるように走行。「このままじゃ、ぶつけられるかもしれない…」と西田さんは恐怖でいっぱいでした。
◆なぜ自分が狙われたのか？
走行中、西田さんは「もしかして、コンビニを出るときに何かやったのか…？」と、後続車の怒りの原因を必死に思い出そうとします。
「駐車の仕方が悪かったかな…とか、そんな小さなことを考えました。頭の中は混乱状態でした」と西田さん。
しかし、冷静に状況を判断しても、片側一車線の道路では追い越しも難しく、回避行動を取る余地はほとんどありませんでした。前方に止まる車もなく、逃げ場のない恐怖の時間が続いたといいます。
「心の中では『どうか抜いてくれ…』と祈るばかりでした」と西田さん。後続車は一向にスピードを緩める気配を見せず、まさに追い詰められた状態だったそうです。
◆ドラレコの緊急通報ボタンが救世主
そんな中、西田さんの目に飛び込んできたのは、愛車のドラレコに付いている“緊急通報ボタン”。
「正直、うろ覚えだったんですが、加入していた自動車保険のサービスで、緊急時に何とかしてくれるというのを思い出しました」と西田さん。震える左手でボタンを押すと、車内の音声ガイドが作動し、すぐに状況が保険会社に伝わったとのことです。
「本当にその瞬間、『助かった…』と思いました。正直、田んぼに突っ込んでしまおうかとまで考えていましたから」と西田さん。恐怖と緊張で体が硬直する中、緊急通報の作動は精神的な支えとなりました。
◆15分後、黒塗りアルファードはミラーから消えた
その後約15分間、緊張のドライブが続きましたが、バックミラーに変化が現れます。黒塗りのアルファードが徐々に減速し、どんどん遠ざかっていったのです。
警察庁が実施したアンケートによれば、回答した運転者の35％、3人に1人が過去1年間にあおり運転の被害経験ありと答えています（出典：政府広報オンライン）。「自分には関係ない」と言える話ではなくなっているのが、今のドライブ事情なのかもしれません。
さらに記事の後半では、2020年に創設された“妨害運転罪”の罰則の重さと、加害者が失うことになる“意外なほど大きな代償”についても紹介します。
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◆片側一車線、背後に迫る黒塗りの影
免許取得から間もない西田さん（仮名・25歳）が、休日に隣町までドライブしていたところ、片側一車線の県道で黒塗りのアルファードに執拗にあおられるという恐怖に遭遇。しかし、愛車のドラレコの緊急通報ボタンが彼を間一髪から救ってくれたそうです。
西田さんは運転初心者。休日に一人でのんびりと隣町までドライブするのが楽しみだったそうです。そんな中、ある夜に街灯の少ない県道を制限速度で走行中、バックミラーに煌々と光るヘッドライトが映り込んだといいます。
「最初は普通の車だと思ったんです。でも、だんだん光が大きくなって、後ろにピッタリくっついてきたんです。たぶん車種は黒塗りのアルファードだったと推測します」と西田さん。恐怖に怯えながらも、ハンドルをしっかり握り、制限速度を守って走り続けました。
後ろの黒塗りアルファードは、徐々に距離を詰め、まるで追い詰めるように走行。「このままじゃ、ぶつけられるかもしれない…」と西田さんは恐怖でいっぱいでした。
◆なぜ自分が狙われたのか？
走行中、西田さんは「もしかして、コンビニを出るときに何かやったのか…？」と、後続車の怒りの原因を必死に思い出そうとします。
「駐車の仕方が悪かったかな…とか、そんな小さなことを考えました。頭の中は混乱状態でした」と西田さん。
しかし、冷静に状況を判断しても、片側一車線の道路では追い越しも難しく、回避行動を取る余地はほとんどありませんでした。前方に止まる車もなく、逃げ場のない恐怖の時間が続いたといいます。
「心の中では『どうか抜いてくれ…』と祈るばかりでした」と西田さん。後続車は一向にスピードを緩める気配を見せず、まさに追い詰められた状態だったそうです。
◆ドラレコの緊急通報ボタンが救世主
そんな中、西田さんの目に飛び込んできたのは、愛車のドラレコに付いている“緊急通報ボタン”。
「正直、うろ覚えだったんですが、加入していた自動車保険のサービスで、緊急時に何とかしてくれるというのを思い出しました」と西田さん。震える左手でボタンを押すと、車内の音声ガイドが作動し、すぐに状況が保険会社に伝わったとのことです。
「本当にその瞬間、『助かった…』と思いました。正直、田んぼに突っ込んでしまおうかとまで考えていましたから」と西田さん。恐怖と緊張で体が硬直する中、緊急通報の作動は精神的な支えとなりました。
◆15分後、黒塗りアルファードはミラーから消えた
その後約15分間、緊張のドライブが続きましたが、バックミラーに変化が現れます。黒塗りのアルファードが徐々に減速し、どんどん遠ざかっていったのです。