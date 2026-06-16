MFアペルカンプ真大、今季限りでのデュッセルドルフ退団が決定…11年過ごしたクラブと別れ「長年の献身に感謝」

デュッセルドルフは16日、MFアペルカンプ真大との契約を延長しないことを発表。同選手は今月末にクラブとの契約が満了となる。



2000年11月1日生まれのアペルカンプ真大は、ドイツ人の父と日本人の母の間に生まれ、中学生までを日本で過ごした。その後ドイツに渡り、デュッセルドルフの下部組織に加入すると、2020年9月にトップチームデビューを飾った。



デュッセルドルフでは公式戦通算169試合出場で23ゴール35アシストを記録。今季も2.ブンデスリーガ（ドイツ2部）で29試合に出場していたが、クラブは3部への降格が決定。アペルカンプ真大は2015年から過ごしたクラブと別れることが決まった。



クラブは、同選手の退団に際し、「アペルカンプ真大との時間は終わりを迎えました。数えきれない思い出と、赤と白のチームへの長年の献身に感謝します。今後に活躍を期待しています」と、新天地での活躍に向けてエールを送っている。