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YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「世界一マズいグミを実食… #ブチギレ氏原 #サカモト #レビュー」と題した動画を公開した。動画では、ブチギレ氏原とサカモトの二人が、「世界一マズい」と噂される海外製のグミの実食に挑み、その想像を絶する強烈な匂いと味に悶絶するリアルなリアクションが収められている。



今回二人がレビューに挑んだのは、黒い渦巻き状の奇抜な見た目が特徴的な「HARIBO Lakritz Schnecken（ハリボー シュネッケン）」。「世界一マズいと言われているグミ」として紹介されたこの商品は、パッケージにも自転車のタイヤのイラストが描かれている。サカモトは、実物の黒く渦巻いた形状を見せながら「ゴム食ってるみたい」「タイヤ味とよく言われる」と、巷で囁かれている不名誉な評価を解説した。



実食を前にパッケージを開けた段階で、二人はその強烈な匂いに圧倒される。サカモトが「うわっ匂いがもうヒドイ」と顔をしかめてグミを差し出すと、氏原は匂いを嗅いだ瞬間に「うわっ！最悪っ！」と顔を背けながら大爆笑。「最悪！もう臭いもん！」と食べる前から強烈な拒絶反応を示し、二人揃って「ああもう臭い！」と悶絶する事態となった。



いざ覚悟を決めて実食に移ると、サカモトは一口かじった瞬間に顔を激しく歪め「う～わマズッ！」と絶叫。続く氏原も、恐る恐る口に入れた途端に目を見開き、「おっ！！すごい味したぞ今」と驚愕の表情を浮かべた。サカモトがその独特すぎる風味を「マジでカブトムシ味って感じじゃない？」と表現すると、氏原は同意の言葉を返す余裕すらない様子で、思わずえずいてしまうほどの深刻なダメージを受けた姿を見せている。



最終的な評価は、当然のように「星1つ」という厳しい結果に。世界中で物議を醸す「タイヤ味」とも「カブトムシ味」とも称される未知のグミの凄まじい破壊力が、二人の忖度のない過激なリアクションによって見事に証明される形となった。単なる食品レビューの枠を超え、強烈な不味さに対する人間のリアルな反応を確認できる検証となっている。