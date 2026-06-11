【楽天カード】Apple PayのVisaタッチ決済で最大1000円キャッシュバック!「タッチでVisa割」キャンペーン開催
楽天カードとビザ・ワールドワイド・ジャパンは6月11日、「楽天カードなら最大1,000円キャッシュバック!Apple PayでVisaのタッチ決済!」キャンペーンを開始した。
楽天カードなら最大1,000円キャッシュバック!Apple PayでVisaのタッチ決済!
キャンペーン期間は2026年6月11日〜7月19日(キャンペーン期間は変更・早期終了となる可能性がある)。
Visa割に事前にメールアドレスと楽天カード Visaのカード番号を登録のうえ、キャンペーン期間中に1回1,000円以上(税込)、Apple PayにてVisa割登録済みの楽天カード VisaでVisaのタッチ決済を利用すると、最大1,000円がキャッシュバックされる抽選に参加できる。
特典内容は、1等が1,000円(当選確率1%)、2等が200円(当選確率25%)、3等が10円(当選確率74%)。
特典進呈には条件達成が必要となる。また、一部取り引きについては加盟店の事情で対象外となる可能性がある。詳細はキャンペーンページで確認できる。
楽天カードなら最大1,000円キャッシュバック!Apple PayでVisaのタッチ決済!
キャンペーン期間は2026年6月11日〜7月19日(キャンペーン期間は変更・早期終了となる可能性がある)。
特典内容は、1等が1,000円(当選確率1%)、2等が200円(当選確率25%)、3等が10円(当選確率74%)。
特典進呈には条件達成が必要となる。また、一部取り引きについては加盟店の事情で対象外となる可能性がある。詳細はキャンペーンページで確認できる。