Jリーグオールスター、鈴木優磨や森重真人ら11人が欠場に…出場メンバー変更。追加選出７人も発表
Jリーグは６月９日、「ＪリーグオールスターDAZNカップ」（６月13日／MUFGスタジアム＝国立競技場）の出場選手変更を発表。選出されていた11選手が負傷のため参加を辞退し、新たに７選手がＪリーグ推薦枠として追加招集された。
J１EASTでは鹿島の鈴木優磨、FC東京の森重真人、室屋成、佐藤恵允が欠場。J１WESTでも長崎のマテウス・ジェズスが出場できなくなった。
また、J２・J３でも離脱者が発生。大宮の小島幹敏、カプリーニ、山本桜大の３選手をはじめ、大分の清武弘嗣らが欠場となった。
一方で、新たに７選手が追加招集された。甲府から三平和司と内藤大和の２人が選ばれたほか、岐阜の川本梨誉、讃岐の岡英輝、鳥取のヴァンイヤーデン・ショーン、鳥栖の小川大空、北九州の長谷川光基がメンバー入りを果たしている。
選手変更は以下のとおり。
【欠場選手】
▼J１EAST
鈴木優磨（鹿島アントラーズ）
森重真人（FC東京）
室屋 成（FC東京）
佐藤恵允（FC東京）
▼J１WEST
マテウス・ジェズス（V・ファーレン長崎）
▼J２・J３EAST-B
小島幹敏（RB大宮アルディージャ）
カプリーニ（RB大宮アルディージャ）
山本桜大（RB大宮アルディージャ）
▼J２・J３WEST-A
山本義道（ツエーゲン金沢）
▼J２・J３WEST-B
清武弘嗣（大分トリニータ）
山田裕翔（鹿児島ユナイテッドFC）
【追加選出選手】（Ｊリーグ推薦として選出）
▼J２・J３EAST-B
三平和司（ヴァンフォーレ甲府）
内藤大和（ヴァンフォーレ甲府）
川本梨誉（FC岐阜）
▼J２・J３WEST-A
岡 英輝（カマタマーレ讃岐）
▼J２・J３WEST-B
ヴァンイヤーデン・ショーン（ガイナーレ鳥取）
小川大空（サガン鳥栖）
長谷川光基（ギラヴァンツ北九州）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「最悪の事態」「マジかよ」日本のＷ杯対戦国オランダの“公式発表”に母国ファン愕然「大打撃だ」
J１EASTでは鹿島の鈴木優磨、FC東京の森重真人、室屋成、佐藤恵允が欠場。J１WESTでも長崎のマテウス・ジェズスが出場できなくなった。
一方で、新たに７選手が追加招集された。甲府から三平和司と内藤大和の２人が選ばれたほか、岐阜の川本梨誉、讃岐の岡英輝、鳥取のヴァンイヤーデン・ショーン、鳥栖の小川大空、北九州の長谷川光基がメンバー入りを果たしている。
選手変更は以下のとおり。
【欠場選手】
▼J１EAST
鈴木優磨（鹿島アントラーズ）
森重真人（FC東京）
室屋 成（FC東京）
佐藤恵允（FC東京）
▼J１WEST
マテウス・ジェズス（V・ファーレン長崎）
▼J２・J３EAST-B
小島幹敏（RB大宮アルディージャ）
カプリーニ（RB大宮アルディージャ）
山本桜大（RB大宮アルディージャ）
▼J２・J３WEST-A
山本義道（ツエーゲン金沢）
▼J２・J３WEST-B
清武弘嗣（大分トリニータ）
山田裕翔（鹿児島ユナイテッドFC）
【追加選出選手】（Ｊリーグ推薦として選出）
▼J２・J３EAST-B
三平和司（ヴァンフォーレ甲府）
内藤大和（ヴァンフォーレ甲府）
川本梨誉（FC岐阜）
▼J２・J３WEST-A
岡 英輝（カマタマーレ讃岐）
▼J２・J３WEST-B
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長谷川光基（ギラヴァンツ北九州）
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