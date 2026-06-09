女子の１次リーグ（Ｌ）が行われ、前回大会３位のロコ・ソラーレは、フィロシーク青森に５―１０で敗戦。通算１勝２敗とした。

２０１８年平昌五輪で銅メダル、２２年北京五輪で銀メダルと２大会連続でメダルを獲得したチームは、３月にチームの中心だったサードの吉田知那美が退団。今大会は、３月の世界選手権（カナダ）にもロコ・ソラーレの一員として出場し、４位に貢献したミックスダブルとの“二刀流”小穴桃里を加えた新体制で出場している。

前日はＳＣ軽井沢クに０―８で大敗。試合後は１時間以上のミーティングを行い、小穴は「私にはまだあうんの呼吸がない。よく確認してコミュニケーションの量を増やそう」とより多く連携を取り合うことを意識して３試合目に臨んだ。

試合は一進一退の攻防が続き、３―３で折り返した第６エンド（Ｅ）。スキップ・藤沢五月がドローショットに成功し１点スチールするなど粘ったが、第７Ｅは３点、第９Ｅに４点と終盤は相手にビッグエンドを作られて流れをつかめず。５―１０の時点で自ら負けを認めるコンシードした。

通算１勝２敗となり、１次Ｌ敗退の危機も出てきた。ただ、崖っぷちに強いのがロコ・ソラーレ。小穴は「明日浮上できるように。身をもって明日、体感したいと思います」とチーム一丸で次のステージを目指す。

今大会の優勝チームは、３０年フランス・アルプス地域五輪に向けた日本代表選考会への出場権を手にする。

◆日本選手権 男女１０チームが参加し、２つのグループに分かれて総当たりで１次リーグを戦う。各グループの上位３チームが２次リーグに進み、再び総当たり戦を行い上位４チームが決勝トーナメントに進む。１３日に男女準決勝、１４日に男女決勝が行われる。