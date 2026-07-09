スイス・ローザンヌのスポーツ仲裁裁判所本部（共同）【モスクワ共同】ロシア陸連は9日、ロシアや同盟国ベラルーシ選手の除外の継続を決めた世界陸連理事会の決定を不服として、スポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴したと発表した。タス通信が報じた。ロシア陸連は「世界陸連の決定はロシア人選手の競技会への参加権を差別的な根拠に基づき制限するものだ」と批判した。国際オリンピック委員会（IOC）は7日、ロシアに対する国際大